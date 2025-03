LIVE – La CRONACA di NAPOLI-INTER 0-0: inizia il match!

Tempo di sfida Scudetto per l’Inter. Allo stadio Maradona i nerazzurri affrontano il Napoli, nella 27a giornata di Serie A, in uno scontro al vertice che può avere risvolti decisivi nel campionato di entrambe le squadre.

I ragazzi di Inzaghi arrivano a questa sfida con 1 punto di vantaggio in classifica e in caso di vittoria potrebbero allungare a +4, procurandosi un po’ di margine sui partenopei. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Napoli-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTI DI NAPOLI-INTER

1′ | Fischia l’arbitro Doveri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-INTER

NAPOLI (3-5-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano, 6 Gilmour, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 11 Lukaku, 81 Raspadori.

A disposizione: 14 Contini, 96 Scuffet, 5 Jesus, 9 Okafor, 15 Billing, 16 Marin, 17 Olivera, 18 Simeone, 16 Ngonge, 29 Hasa.

Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: Alassio, Peretti.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Valerio Marini.

Assistente VAR: Di Bello.

SQUALIFICATI

Napoli: –

Inter: –

DIFFIDATI

Napoli: Anguissa, Di Lorenzo, Conte (allenatore)

Inter: Barella, Bastoni, Mkhitaryan