Doppio infortunio UFFICIALE: Inzaghi perde due TITOLARI

Brutte notizie da Napoli-Inter per Simone Inzaghi in un momento tutt’altro che fortunato per la sua squadra. Nel corso della ripresa del big match di Serie A, infatti, il tecnico nerazzurro è stato costretto ad operare una doppia sostituzione a causa di due infortuni che rischiano di pesare tantissimo sulla stagione dei suoi ragazzi.

Come confermato dal club nerazzurro pochi istanti fa, sia Hakan Calhanoglu che Federico Dimarco sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco per due diversi fastidi. Il centrocampista turco ha avvertito una forte contusione alla coscia destra dopo un duro colpo subito nel primo tempo che ne ha limitato di molto la sua prestazione.

L’esterno, autore del bellissimo gol messo a segno nel corso del primo tempo su calcio di punizione, si è invece accasciato prima di essere sostituito da Inzaghi per una contrattura ai flessori della coscia destra. Entrambi si sottoporranno ad esami strumentali nei prossimi giorni, ma l’allerta in casa Inter è altissima in vista della sfida di mercoledì valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Feyenoord.