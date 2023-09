Salernitana-Inter, gara valida per la 7a giornata di Serie A, è l’occasione per i nerazzurri di riscattare la prima sconfitta stagionale contro il Sassuolo. All’Arechi, gli uomini di Simone Inzaghi trovano di fronte la squadra di Paulo Sousa, in grande difficoltà in questo inizio di stagione. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Salernitana-Inter.

LA CRONACA DI SALERNITANA-INTER MINUTO PER MINUTO

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE

90+2′ | FINISCE QUI!

0-4 il risultato finale grazie ai quattro gol di un Lautaro debordante!

89′ | LAUTARO NON SI FERMA PIÙ!

Mkhitaryan serve Carlos Augusto sul lato corto sinistro dell’area, cross teso in mezzo e il Toro mette dentro!

83′ | E LAUTARO FA TRIPLETTAAAAA!

Calcio di rigore procurato da Thuram, Lautaro dal dischetto calcia centrale e fa tripletta!

77′ | ANCORA LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Dumfries scippa Bradaric sulla destra, appoggia verso Lautaro che allarga su Barella. Cross teso dell’italiano dalla destra e Lautaro, di prima, gira in porta di destro!

70′ | Gran punizione di Asllani, palla alta di pochissimo.

65′ | Grave doppio errore di de Vrij e Lautaro che lanciano la Salernitana in gol in contropiede, ma per fortuna sull’ultimo passaggio Legowski era in fuorigioco.

63′ | GOOOOOOOOOOOL DI LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOO

Thuram scappa sulla fascia sinistra, cross teso per Lautaro che di prima supera Ochoa con un tocco sotto delizioso!

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, partita vivace ma che non si sblocca

42′ | Cabral sfrutta un contatto dubbio che fa cadere Pavard, si presenta in area contro Sommer ma calcia alto.

29′ | Ancora Kastanos che da fuori area sfiora il palo alla destra di Sommer.

26′ | Tiro di Kastanos da dentro l’area di rigore leggermente deviato, palla sopra la traversa.

22′ | Cabral in area calcia quasi a botta sicura, Pavard lo mura.

9′ | Barella serve Dumfries che arriva a rimorchio, piattone destro di prima anche stavolta alto.

7′ | Cross teso di Carlos Augusto sul quale si avventa Sanchez, ma il suo sinistro di prima finisce alto di poco.

5′ | Gran respinta di Ochoa su colpo di testa di Thuram.

1′ | Fischia l’arbitro Abisso, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen, 99 Legowski, 7 Martegani, 20 Kastanos, 3 Bradaric; 21 Cabral, 10 Dia.

A disposizione: 1 Fiorillo, 56 Costil, 6 Sambia, 11 Botheim, 17 Fazio, 19 Stewart, 25 Maggiore, 28 Bronn, 33 Tchaouna, 36 Sfait, 98 Pirola.

Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 10 Lautaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Agoume, 49 Sarr, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: ROSARIO ABISSO

Assistenti: Vivenzi e Garzelli.

Quarto ufficiale: Manganiello

VAR: Irrati

Assistente VAR: Serra