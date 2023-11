Salisburgo-Inter, gara valida per la 4a giornata di Champions League. Alla RedBull Arena, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la terza vittoria consecutiva nel girone, che garantirebbe la qualificazione con ben 2 turni di anticipo. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Salisburgo-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI SALISBURGO-INTER

94′ | Stop clamoroso di Lautaro che poi tira però con troppa fretta e mette a lato in uno contro uno contro il portiere.

85′ | GOL DI LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Calcio di rigore per fallo di mano di Bidstrup su tiro di Barella, il Toro dal dischetto non sbagliaaaaaaaa

82′ | Traversa piena di Lautaro di testa su cross meraviglioso di Bastoni.

77′ | Gran destro da fuori area di Asllani, Schlager para in due tempi rischiando tantissimo.

73′ | Corner spizzato da Lautaro sul primo palo, arriva Thuram sul secondo ma ad un metro dalla porta sfiora appena e non trova lo specchio.

57′ | Altra brutta palla persa di Calhanoglu che lancia Konate in contropiede, entra in area e tira ma Sommer respinge facilmente.

54′ | Ripartenza pericolosa del Salisburgo che porta Gloukh a calciare a giro di prima, palla alta.

52′ | Calhanoglu calcia in porta su punizione da posizione defilata, Schlager respinge e sulla ribattuta Darmian non trova la porta.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, partita dai ritmi molto compassati da entrambe le parti.

42′ | Thuram accelera sulla destra e mette una buona palla in mezzo per Sanchez. Alexis stoppa e concede a Frattesi un vero e proprio rigore in movimento, ma il tiro finisce clamorosamente alto.

35′ | Buon cross su punizione di Calhanoglu, la palla spiove in area colpendo un Bastoni che non se l’aspettava e termina sul fondo.

32′ | Ci prova addirittura Bisseck che si fa trovare in buona posizione da fuori area, sinistro insidioso ma ben bloccato da Schlager.

13′ | Destro da fuori area di Bidstrup, alto sopra la traversa.

1′ | Fischia l’arbitro Gözübüyük, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SALISBURGO-INTER

FORMAZIONI UFFICIALI

SALISBURGO (4-4-2): 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer; 10 Sucic, 18 Bidstrup, 7 Capaldo, 30 Gloukh; 23 Simic, 19 Konaté.

A disposizione: 1 Mantl, 41 Krumrey, 11 Fernando, 15 Diambou, 21 Ratkov, 27 Gourna-Douath, 32 Forson, 39 Morgalla, 45 Nene.

Allenatore: Gerhard Struber.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: SERDAR GÖZÜBÜYÜK (NED).

Assistenti: Zeinstra, Balder (NED).

Quarto ufficiale: Kooij (NED).

VAR: Higler (NED).

Assistente VAR: Fritz (GER).