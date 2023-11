Marchisio fa INFURIARE gli interisti: “Vittoria non da grande squadra”

Stanno facendo discutere le parole di Claudio Marchisio nel post-partita di Prime Video, in merito alla vittoria dell’Inter sul Salisburgo, che ha regalato ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi di Champions League.

L’ex giocatore della Juventus, ha parlato della prestazione della squadra di Inzaghi con toni non entusiastici:

“Io credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta da grande squadra. L’ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia. Ha dovuto fino al novantesimo spremere Thuram a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda. Non l’ha fatta da grande squadra. La vince perché i grandi campioni te la fanno vincere. Manca forse uno step in più”