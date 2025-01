LIVE – La CRONACA di INTER-MILAN: segui la diretta!

Atto finale della Supercoppa Italiana, con il primo trofeo in palio della stagione per l’Inter. A Riyadh i nerazzurri affrontano il Milan di Sergio Conceicao, in un remake della finale avvenuta già in Arabia Saudita nella stagione 2022/2023.

Sfida importante per gli uomini di Simone Inzaghi, che affrontano nuovamente i rossoneri in un derby dopo la sconfitta subita in Serie A, all’inizio della stagione. A partire dalle ore 20.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Milan!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-MILAN

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 22 Emerson Royal, 23 Tomori, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 80 Musah, 29 Fofana; 20 Jimenez, 14 Reijnders, 11 Pulisic; 7 Morata.

A disposizione: 57 Sportiello, 2 Calabria, 4 Bennacer, 8 Loftus-Cheek, 9 Jovic, 10 Leao, 18 Zeroli, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 55 Vos, 70 Traore, 73 Camarda, 90 Abraham.

Allenatore: Sergio Conceição.

Arbitro: SIMONE SOZZA.

Assistenti: Carbone, Tegoni.

Quarto ufficiale: Fabbri.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Doveri.

Riserva assistenti: Perrotti.