LIVE – La CRONACA di INTER-NAPOLI 0-1: segna McTominay

Dopo l’ottimo successo ottenuto in Champions League in casa contro l’Arsenal, con rete decisiva di Hakan Calhanoglu dal dischetto, l’Inter è attesa ad un altro big match in campionato. Al Meazza, infatti, questa sera a sfidare Simone Inzaghi sarà il Napoli di Antonio Conte: ritorno da ex per il tecnico leccese, così come per Lukaku atteso anche stavolta dai fischi assordanti del pubblico interista.

Separate in classifica da un solo punto di distanza, Inter e Napoli questa sera si giocano chiaramente il primato in Serie A alla vigilia della pausa nazionali di novembre. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Napoli.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-NAPOLI

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

23′ | GOL DI MCTOMINAY

Corner di Kvaratskhelia sul quale arriva Rrahmani da solo, tocca col destro e genera un passaggio per McTominay che nell’area piccola anticipa Dumfries e sorprende Sommer.

21′ | Si alza un campanile improvviso poco fuori dall’area del Napoli su cui si avventa Barella con un destro al volo che esce di poco.

15′ | Kvaratskhelia lanciato a campo aperto, prova a calciare ma Sommer para centrale.

1′ | Fischia l’arbitro Mariani, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno, 17 Olivera; 99 Anguissa, 6 Gilmour, 8 McTominay; 21 Politano, 11 Lukaku, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 25 Caprile, 5 Jesus, 7 Neres, 16 Marin, 18 Simeone, 23 Zerbin, 26 Ngonge, 30 Mazzocchi, 37 Spinazzola, 68 Lobotka, 81 Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: MAURIZIO MARIANI.

Assistenti: Giallatini, Colarossi.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Aureliano.