Monza-Inter, gara valida per la 20a giornata di Serie A. All’U-Power Stadium, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la vittoria per consolidare il primo posto in classifica e partire per la Supercoppa in Arabia nel migliore dei modi.. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Monza-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MONZA-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MONZA-INTER

MONZA (3-4-1-2): 23 Sorrentino; 33 D’Ambrosio, 6 Gagliardini, 5 Caldirola; 13 Pedro Pereira, 32 Pessina, 38 Bondo, 84 Ciurria; 28 Colpani, 21 V. Carboni; 47 Mota Carvalho.

A disposizione: 1 Lamanna, 66 Gori, 2 Donati, 4 Izzo, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 18 Bettella, 19 Birindelli, 22 Pablo Marì, 24 Maric, 27 Maldini, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: ANTONIO RAPUANO.

Assistenti: Peretti, Dei Giudici.

Quarto ufficiale: Volpi.

VAR: Aureliano.

Assistente VAR: Mazzoleni.