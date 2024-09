LIVE – La CRONACA di UDINESE-INTER 0-1: subito Frattesiiiiiiiiiiiiiiiiii

L’Inter torna in campo dopo il primo ko stagionale, arrivato nel derby, che ha gettato qualche ombra sull’avvio di stagione dei nerazzurri, a 8 punti in classifica dopo 5 giornate. Nella 6a giornata di Serie A, i nerazzurri affronteranno l’Udinese, vittoriosa in Coppa Italia, ma reduce da una sconfitta nell’ultima gara di campionato.

Sfida non semplice per gli uomini di Inzaghi, ancora a caccia della prima vittoria in trasferta, dove fin qui sono stati collezionati 3 pareggi tra campionato e Champions League. A partire dalle ore 15, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Udinese-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI UDINESE-INTER

9′ | Lautaro si mangia un gol! Cross perfetto dalla sinistra di Calhanoglu per il Toro che impatta di testa da solo nell’area piccola ma mette clamorosamente a lato.

1′ | SUBITO FRATTESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Filtrante meraviglioso di Darmian per l’inserimento di Frattesi che calcia debolmente verso la porta ma Okoye fa una papera clamorosa e si fa beffare!

1′ | Fischia l’arbitro Sacchi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): 40 Okoye; 27 Kabasele, 29 Bijol, 95 Touré; 19 Ehizibue, 8 Lovric, 25 Karlstrom, 6 Zarraga, 33 Zemura; 10 Thauvin, 9 Davis.

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 14 Atta, 16 Palma, 17 Lucca, 21 Iker Bravo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 32 Ekkelenkamp, 77 Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: JUAN LUCA SACCHI.

Assistenti: L. Rossi, Capaldo.

Quarto ufficiale: Massimi.

VAR: La Penna.

Assistente VAR: Marini.