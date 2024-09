Gara delicata nella 6a giornata di Serie A per l’Inter. Al Bluenergy Stadium, i nerazzurri cercano una reazione dopo la sconfitta con il Milan, per raddrizzare la classifica e centrare la prima vittoria in trasferta. Di fronte, un Udinese partita forte in questa stagione, ma sconfitta dalla Roma nell’ultima giornata di campionato.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Lavora esclusivamente con i piedi nel primo quarto d’ora.

BISSECK 6 – Prova ad accompagnare la manovra con coraggio.

ACERBI 6 – Ingaggia subito il duello fisico con Davis.

BASTONI 6.5 – Recupera e smista con qualità la palla che pare l’azione del vantaggio. Proiezione offensiva costante in avvio, che lo portano al cross e al tiro.

DARMIAN 7 – Legge bene l’inserimento di Frattesi e lo serve con una palla al bacio.

FRATTESI 7 – Attacca subito l’area con il solito tempismo e beffa Okoye dopo meno di un minuto.

CALHANOGLU 6.5 – Serve un assist d’oro a Lautaro che sciupa.

MKHITARYAN 6 – Con Frattesi che si lancia con costanza in avanti, il suo lavoro è principalmente di controllo.

DIMARCO 6 – Quando arriva al cross ha il piede per creare pericoli.

THURAM 6 – Tanto lavoro per la squadra nei primi minuti.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Si muove bene, ma dopo meno di 10 minuti si divora un’occasione clamorosa di testa.

INZAGHI 7 – Serviva in primis una risposta mentale e la sua squadra la fa arrivare immediata con l’1-0 in avvio.