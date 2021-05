Crotone-Inter, Conte eguaglia Conte: 82 punti in campionato come un anno fa

Domani la squadra nerazzurra può laurearsi Campione d'Italia

L'Inter batte il Crotone 0-2 e ora è davvero vicinissima allo scudetto. Con questa vittoria la squadra nerazzurra sale a 82 punti in classifica e domani, in caso di non vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo, Lukaku e compagni diventeranno Campioni d'Italia.