Inter regina di pali: altri 2 con il Crotone, la statistica è impressionante

L’Inter vince 0-2 in casa del Crotone grazie alle reti di Eriksen e Hakimi, mettendosi un altro pezzo di Scudetto in tasca, ma due non è solo il numero dei gol, ma anche dei pali presi. Lukaku prima e Lautaro poi infatti, nel primo tempo...

Simone Tortoriello

L'Inter vince 0-2 in casa del Crotone grazie alle reti di Eriksen e Hakimi, mettendosi un altro pezzo di Scudetto in tasca, ma due non è solo il numero dei gol, ma anche dei pali presi. Lukaku prima e Lautaro poi infatti, nel primo tempo hanno entrambi centrato il legno, portando la statistica a numeri impressionanti. Come riporta OptaPaolo infatti sono 10 i pali colpiti dall'Inter nelle ultime 7 partite. Mica tanto fortunata...

"10 - L'Inter ha colpito 10 legni nelle ultime sette partite di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 32. Bordi.#CrotoneInter