Crotone-Inter, Perisic (Sky): “Abbiamo lavorato bene tutto l’anno: ora chiudiamo il discorso”

Dopo un'intensa settimana al via la 34esima giornata di Serie A

La 34esima giornata di Serie A si è aperta alle 15 con lo scontro tra Hellas Verona e Spezia, trovando così in Crotone-Inter la seconda partita di questo week-end. Per gli uomini di Antonio Conte c'è grande attesa per una trasferta molto insidiosa sul campo del Crotone, fanalino di coda della Serie A ma non per questo match semplice. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Ivan Perisic a proposito della gara odierna ma non solo: "Lo scudetto? Abbiamo ancora cinque partite ma vogliamo chiuderla il prima possibile. Oggi dobbiamo vincere e chiudere questo anno dove abbiamo meritato e lavorato tanto e bene. Manca poco".