Crotone-Inter, Marotta: “Se torno alla Juve? Voglio aprire un ciclo qui. Zhang ha trovato un gruppo compatto”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro

Prima del fischio d'inizio di Crotone-Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per presentare il match e per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa Inter.

Ecco le sue parole: "La sensazione è positiva, non abbiamo ancora raggiunto nulla. E' giusto superare questo esame, che è apparentemente facile. Il Crotone vorrà fare bene, dovremo essere determinati per fare risultato positivo".

Futuro all'Inter: " Io alla Juve? No. Voglio aprire un ciclo qui, l'anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League, quest'anno siamo vicini ad un traguardo importante".

Questioni stipendi: "Abbiamo professionisti seri, non abbiamo avuto casi particolari. Conte ha una leadership fortissima e tutti hanno seguito il credo dell'allenatore, la mela marcia se fosse spuntata sarebbe stata isolata dal gruppo prima ancora che dall'allenatore. Ma questa squadra ha senso di appartenenza e attaccamento alla maglia. In pochi hanno vinto titoli e questo rappresenta anche uno stimolo per arrivare a un traguardo importante al quale non pensavano di arrivare così presto".