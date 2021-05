LIVE – Segui Crotone-Inter in diretta su Passione Inter

Dall'Ezio Scida il match valido come sfida della 34esima giornata del campionato di Serie A

Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, l'Inter di Antonio Conte affronta alle 18.00 il Crotone, in lotta per non retrocedere, per portare tre punti a casa, fondamentali per la vittoria dello scudetto. Con la vittoria, la squadra di Antonio Conte dovrà, poi, attendere il risultato di Sassuolo-Atalanta per capire se potrà festeggiare il tricolore. Come sempre, su Passione Inter potrete seguire sin dal fischio d'inizio la cronaca testuale in diretta del match tra Crotone e Inter.