L’Inter sbanca Crotone, ora tocca al Sassuolo! Campioni d’Italia se….

Domani alle 15 la sfida che potrebbe regalare lo scudetto all'Inter di Conte

Non prendete impegni domani pomeriggio. L'Inter ha fatto il suo, ora gli occhi di tutti i tifosi nerazzurri saranno domani al Mapei Stadium per Sassuolo-Atalanta. Lukaku e compagni, dopo aver battuto il Crotone per 0-2, ora sono davvero ad un passo dallo scudetto.

Il tricolore potrebbe già arrivare domani. Come? Basta che l'Atalanta non vinca contro il Sassuolo: anche un pari permetterebbe all'Inter di laurearsi Campione d'Italia. In caso di vittoria della Dea, a Conte servirà pareggio in casa con la Sampdoria, nel prossimo turno di campionato.