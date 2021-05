Crotone – Inter, riscatto Sensi: dagli infortuni alla maglia da titolare nella partita “Scudetto”

Il centrocampista ex Sassuolo scenderà in campo al posto di Eriksen

Alle 18.00 l' Inter scenderà in campo a Crotone nella partita che potrebbe valere lo Scudetto, in caso di non vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo. In una sfida così importante, Antonio Conte ha voluto stupire tutti con due cambi rispetto alla formazione tipo: dentro Darmian sulla sinistra ma, soprattutto, grande chance per Stefano Sensi dal 1' al posto di Christian Eriksen .

Il centrocampista ex Sassuolo sarà titolare per la terza volta in questa stagione: le altre due volte in cui Sensi era sceso in campo dal primo minuto erano state contro Benevento e Cagliari. Un "regalo" da parte di Antonio Conte per un ragazzo molto sfortunato, tormentato dai problemi muscolari.