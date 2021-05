Crotone-Inter, Perisic (Inter TV): “Scudetto? Lo vogliamo il prima possibile. Sono convinto che faremo bene”

Le dichiarazioni dell'esterno nerazzurro nel pre-partita dell'Ezio Scida

Partirà ovviamente da favorita l'Inter questo pomeriggio nel match in programma alle 18.00 contro il Crotone. La formazione di Antonio Conte ha bisogno di fare tre punti e sperare che domani l'Atalanta non vinca contro il Sassuolo per diventare aritmeticamente campione d'Italia. I presupposti per assistere ad un pomeriggio memorabile ci son tutti, come spiegato pochi istanti fa anche da Ivan Perisic ai microfoni di Inter TV nella consueta intervista concessa nel pre-partita.