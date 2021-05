Crotone-Inter, le formazioni UFFICIALI: Conte rilancia Sensi, Darmian vince il ballottaggio

Le scelte di Antonio Conte per la trasferta di questo pomeriggio

Primo match point per l'Inter di Antonio Conte in questa 34esima giornata di campionato. La formazione nerazzurra, qualora riuscisse a vincere questo pomeriggio nella gara in trasferta contro il Crotone delle 18.00, potrebbe aritmeticamente laurearsi campione d'Italia già domani nel caso in cui l'Atalanta non dovesse fare tre punti contro il Sassuolo. Una gara che, come ribadito ieri in conferenza stampa dal tecnico nerazzurro, non verrà sottovalutata, soprattutto per il buon momento di forma che sta vivendo la squadra di Serse Cosmi, alle prese con una lotta salvezza complicatissima. Vediamo dunque le formazioni ufficiali di Crotone-Inter appena annunciate dai due club: