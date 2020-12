Cruz elogia la LuLa: “Lukaku ricorda Adriano. Lautaro? Con lui mi sarei trovato benissimo”

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante nerazzurro, è intervenuto sulle frequenze di Inter Tv prima del big match di San Siro tra Inter e Napoli, soffermandosi in particolar modo sulla LuLa.

Ecco le sue parole: “Lautaro? Con lui mi sarei trovato benissimo ma ho sempre cercato di giocare in coppia coi miei partner. Ho giocato anche con Crespo e l’abbiamo fatto bene anche se avevamo caratteristiche fisiche e tattiche simili. Lautaro si muove molto, è forte, fisicamente, la cosa buona che ha è che è ambidestro. Lukaku è fortissimo: lo avevo visto in Inghilterra, in Italia sta dimostrando di essere da Inter. E’ forte, sa far gol, tiene la squadra alta, è fortissimo. Ricorda Adriano: era fortissimo, con quelle gambe, in campo i difensori tremavano. Con lui succede lo stesso”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi