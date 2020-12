Infortunio per Marcelo Brozovic in Inter-Napoli. Il centrocampista croato è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla caviglia sinistra al minuto 67′.

Brozovic ha provato a rientrare in campo ma dopo qualche minuto ha alzato bandiera bianca. Al suo posto Stefano Sensi, con Barella spostato in cabina di regia. Le condizioni del croato verranno valutate nelle prossime ore.

