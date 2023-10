Cuadrado torna in panchina: ora l’Inter vuole evitare la Nazionale

Tra le buone notizie in casa Inter dalla serata di Champions League, c’è sicuramente anche il ritorno in panchina di Cuadrado, assente dal Derby contro il Milan del 16 settembre. In quel caso non entrò in campo, come contro il Benfica ieri, ma riaverlo a disposizione può garantire a Inzaghi utili alternative sulla fascia destra.

E l’Inter vorrebbe evitare di perderlo di nuovo. Per questo motivo, come riferisce Tuttosport, i nerazzurri avrebbero attivato i propri canali diplomatici per evitare al giocatore la convocazione con la Colombia per i prossimi impegni in nazionale.

I nerazzurri sperano di poter trattenere Cuadrado ad Appiano Gentile per recuperarlo al meglio e per non incappare in inutili ricadute: infatti, la tendinite è di natura infiammatoria e, pertanto, è soggetta a recidive in caso di eccessivo sforzo.

L’opinione di Passione Inter

Riuscire a preservare Cuadrado dagli impegni con la propria Nazionale sarebbe prezioso. Il colombiano potrebbe recuperare senza fretta e ritrovare così la sua condizione migliore, risparmiandosi anche dei pesanti voli intercontinentali.