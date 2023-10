L’Inter zittisce le critiche: tante occasioni e che ritmo con il Benfica!

Il dibattito sul gioco dell’Inter, alimentato dalle frasi di Arrigo Sacchi sulla filosofia tattica di Simone Inzaghi è destinato a tenere banco ancora lungo. Tuttavia, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, la gara di ieri sera è stata anche un bel modo per rispondere a queste critiche, grazie a una prestazione di livello internazionale, come mentalità e gioco.

In particolare nel secondo tempo. Dopo una prima frazione un po’ bloccata, l’Inter è rientrata in campo arrembante, schiacciando con continuità il Benfica nella sua metà campo e creando tantissime occasioni da gol. Solo Lautaro Martinez ne ha avute 7, e nel secondo tempo i nerazzurri hanno calciato in porta per ben 16 volte, contro le sole 3 dei lusitani.

Rimane il rimpianto di non aver chiuso prima la partita, ma se l’Inter è riuscita a portare a casa comunque il risultato è merito anche dell’atteggiamento avuto, con la squadra che non si è mai abbassata, evitando così un eventuale rientro in partita degli avversari.