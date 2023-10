Schmidt ammette la sconfitta, ma poi precisa: “C’era rigore chiaro”

Roger Schmidt ha commentato così la sconfitta in Champions League del suo Benfica contro l’Inter nella consueta conferenza stampa post-partita, nella pancia di San Siro. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“Innanzitutto, complimenti all’Inter. La loro è una vittoria meritata: hanno creato più opportunità da gol, tutte molto chiare. Credo che nella ripresa la partita sia cambiata tanto: prima avevamo fatto bene e c’era pure un rigore chiaro per noi, quello di Barella su Neres, mentre l’Inter non ha avuto grandi occasioni. Nella ripresa, invece, abbiamo perso tanti palloni e in transizione abbiamo concesso troppo: solo Trubin ci ha evitato un risultato peggiore. Loro hanno grande qualità ovunque, anche in panchina: non so se riusciranno a tornare in finale ma sono fortissimi”.