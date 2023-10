Lautaro non riesce a segnare, ma la UEFA lo premia lo stesso

Non è stata la migliore serata della carriera di Lautaro Martinez. L’argentino ha avuto diverse palle gol nel secondo tempo di Inter-Benfica e, un po’ per imprecisione, un po’ per bravura di Otamendi e Trubin, non è riuscito a segnare.

Tuttavia, nonostante il gol non sia arrivato, la prestazione del capitano nerazzurro è stata viva e molto utile alla squadra, soprattutto nella ripresa. Un impegno e una dedizione alla causa che, evidentemente, sono piaciuti molto alla UEFA, tanto da consegnarli il premio di Man of the Match al termine della gara.

Al di là della particolarità della scelta, questa scelta conferma la nuova dimensione dell’attaccante dell’Inter: leader a tutto tondo, fondamentale per il gioco della squadra anche quando non riesce a segnare.