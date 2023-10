Cuadrado pronto al rientro: Inzaghi ha già deciso come usarlo

L’avventura di Cuadrado all’Inter è iniziata con qualche difficoltà di troppo, dovuta a problemi fisici. Ora, però, il colombiano sembra pronto a tornare in campo e a conquistarsi il suo posto in squadra. E Inzaghi ha già pensato a come utilizzarlo al meglio.

Lo descrive La Gazzetta dello Sport: il tecnico nerazzurro vede Cuadrado come un‘arma da usare a partita in corso al posto di Dumfries, in grado di saltare l’uomo e schierare scompiglio. L’imprevedibilità del colombiano potrà tornare utile già contro il Torino. In attesa che l’esterno ritrovi la condizione migliore e che possa veder aumentare il suo minutaggio.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha puntato su Cuadrado proprio per poter aggiungere caratteristiche diverse da quelle di Dumfries. Il colombiano ora dovrà recuperare un po’ di terreno rispetto all’olandese, partito molto bene in stagione. L’ex Juventus, però, ha le qualità per insidiare la sua titolarità, una volta ritrovata la condizione migliore.