L’Inter vuole cambiare passo: ecco cosa serve contro il Torino

La stagione è ormai entrata nel vivo e l’Inter è incappata nelle prime difficoltà in campionato, con una sconfitta e un pareggio arrivati nelle due ultime gare a San Siro. Passi falsi che i nerazzurri non vogliono più ripetere, per ritrovare subito un cammino regolare e vincente. A partire già dal Torino.

Inzaghi lo sa e, come riporta La Gazzetta dello Sport, si aspetta dei cambiamenti da parte della sua squadra. Contro i piemontesi, infatti, servirà un atteggiamento aggressivo sin dai primi minuti, ma soprattutto una gestione mentale della gara migliore.

Perché il problema dell’Inter finora è stato soprattutto questo. I nerazzurri approcciano bene e creano tanto, ma poi rischiano di perdersi in un bicchier d’acqua, allentando troppo la tensione e mostrandosi un po’ svagati. È successo contro Sassuolo e Bologna, non dovrà ripetersi contro la squadra di Juric.

L’opinione di Passione Inter

L’aspetto mentale è stata una delle criticità dell’Inter della passata stagione, alla quale Inzaghi sembrava però aver posto rimedio. Ora, il timore che questo problema possa ripresentarsi c’è, e i nerazzurri dovranno essere bravi a smentire tutti contro il Torino.