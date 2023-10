Inzaghi studia come fermare il Torino: ecco la difesa anti-Zapata

Mancano ancora diverse partite prima della fine della sosta per le Nazionali, ma Inzaghi ha già la testa proiettata alla sfida contro il Torino. L’Inter, d’altronde, deve reagire dopo il pareggio beffardo contro il Bologna e non può più permettersi passi falsi in campionato.

Ecco perché, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sta già studiando come fermare il pericolo numero uno dei granata: Duvan Zapata. L’Inter, infatti, deve evitare le ingenuità difensive viste nell’ultima gara di Serie A.

Inzaghi, in ogni caso, si affiderà a quella che ormai sembra essere la nuova difesa titolare: Pavard, Acerbi e Bastoni. Il francese ha ormai conquistato la fiducia dell’allenatore ed è pronto a giocare con continuità, per affinare al meglio l’intesa con i compagni.

L’opinione di Passione Inter

Pavard si è inserito molto bene nel mondo Inter, fornendo una serie di buone prestazioni. Tuttavia, contro il Bologna si è visto come ancora debba inserirsi alla perfezione nei meccanismi difensivi dell’Inter. Zapata sarà un test importante in questo senso. In attesa di Lukaku, il prossimo 29 ottobre.