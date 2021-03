Da Facebook e Disney alla trattativa con il Newcastle: alla scoperta di PIF. Patrimonio da record

Svolta importante per il futuro societario dell’Inter. In attesa di capire le prossime mosse di BC Partners, anche il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita è interessato al club nerazzurro.

Ma di cosa si tratta realmente? Il PIF è il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Per “sovrano” si intende che un fondo è legato ad uno stato o ad un governo, in questo caso dell’Arabia Saudita. Nasce proprio per investire fondi per conto del suo governo, è uno tra i più grandi al mondo e e ha un patrimonio totale stimato sui 347 miliardi di dollari.

In passato ha guardato con grande interesse alla Premier League, tentando di acquisire il Newcastle, al momento detiene quote importanti di Facebook, Disney, Boeing, Starbucks, Marriott e Citigrou, ed è fortemente interessato a espandersi nel mondo occidentale.

A capo del fondo c’è Yasir Al-Rumayyan, uno dei più potenti uomini d’affari dell’Arabia Saudita e braccio destro di Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale, figlio del re Salman, principe ereditario, Primo Vice Primo ministro e ministro della Difesa dell’Arabia Saudita. La sua figura in occidente è particolarmente “discussa”, in Italia invece è noto per i suoi rapporti con l’ex premier Renzi.

BC PARTNERS NON MOLLA: ORE CALDE. E FORTRESS SI FA AVANTI >>>