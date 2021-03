Record – In Portogallo tutti pazzi per Joao Mario. Lo Sporting CP pensa al riscatto: l’Inter spera

Joao Mario è completamente rinato in Portogallo, dopo essere tornato a casa nello Sporting CP. Il centrocampista, in prestito dall’Inter, è uno dei titolari inamovibili della squadra allenata da Ruben Amorim, in testa alla classifica del campionato e ad un passo dalla vittoria finale.

E in Portogallo ora sono tutti pazzi per Joao Mario. Il quotidiano lusitano Record gli ha dedicato stamani diversi approfondimenti, anche con interviste speciali di compagni di squadra, connazionali e allenatori.

Il centrocampista di proprietà nerazzurra risulta essere il migliore per palloni recuperati, tra le prime 5 squadre del campionato portoghese: Joao Mario ha infatti cambiato ruolo e modo di giocare, partendo in posizione più centrale.

E il suo destino sul mercato potrebbe cambiare. Ora lo Sporting CP vorrebbe trattenerlo ed esercitare il riscatto a fine stagione, anche perché il classe 1993 è in scadenza di contratto con l’Inter tra un anno.

