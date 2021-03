TS – L’Inter ha deciso: è Barella l’erede di Handanovic. Le ultime su rinnovo e fascia

Il primo obiettivo dell’Inter sul mercato è quello di blindare ad ogni costo Nicolò Barella. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista ex Cagliari ha scalato rapidamente le gerarchie in casa nerazzurra ed è il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Handanovic e diventare il prossimo capitano dell’Inter.

Una scelta che va a braccetto anche con la trattativa in ballo per il rinnovo: il contratto, attualmente in scadenza nel 2024, verrà allungato di uno o due anni e anche l’ingaggio verrà alzato, rispetto ai 2,5 attualmente percepiti.

