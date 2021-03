La Repubblica – Futuro Inter, ore calde: Bc Partners accelera. Prima offerta di Fortress

Si preannunciano giorni decisivi per il futuro societario dell’Inter. Secondo quanto riportato infatti da La Repubblica, Bc Partners potrebbe nelle prossime ore fare il passo decisivo per sbloccare la trattativa in ballo con Suning.

Dopo l’intervista rilasciata ai microfoni di Bloomberg da parte del manager Nikos Stathopoulos, il fondo inglese è deciso ad accelerare e superare il problema irrisolto dei 50 milioni di crediti a rischio che l’Inter vanta nei confronti di sponsor cinesi, emerso durante la due diligence.

In attesa di capire quale sarà il ruolo del nuovo fondo saudita entrato in scena, secondo La Repubblica c’è da registrare anche una prima offerta formalizzata dal fondo americano Fortress.

