Vanni (La Repubblica): “Lukaku? Rapporti buoni tra Inter e United. Bonus già saldato a gennaio”

Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le voci del Corriere dello Sport sul mancato pagamento da parte dell’Inter di una rata a favore del Manchester United per Romelu Lukaku. In queste ultime ore la Repubblica, attraverso il giornalista Franco Vanni, ha assicurato che tra Inter e United ci sono dei buoni rapporti e che i nerazzurri avrebbero già saldato il bonus da 1,9 milioni nelle casse dei Red Devils. Dopo la pandemia i due club avevano rinegoziato la scadenza del pagamento fissata per luglio 2021. In seguito il tweet di Vanni.

