GdS – L’Inter vale oro: ecco l’undici da mezzo miliardo

Antonio Conte ha trovato finalmente la giusta quadratura per far andare nel migliore dei modi la sua Inter. L’allenatore nerazzurro ha puntato già dalla passata stagione su giovani come Lautaro Martinez, Barella e Bastoni che hanno fatto un gran percorso di crescita. Il punto fermo è sicuramente Romelu Lukaku: il belga è stato il giocatore che Conte ha chiesto con insistenza di acquistare. Oltre a questi, non è di meno importanza il reintegro tra i titolari di Eriksen e Perisic.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa Inter in netta crescita è un esempio del gran lavoro di Conte: il valore sommato degli undici titolari è cresciuto fino al mezzo miliardo, non una cifra banale in questo periodo di incertezza sul futuro societario. Questo primato è anche merito delle scelte dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio che hanno saputo acquistare dei giocatori funzionali al progetto nerazzurro.

Il giocatore che vale di più è sicuramente Romelu Lukaku, con i suoi 90 milioni, che in nerazzurro sta vivendo una delle migliori stagioni in carriera. Tra il valore di 60-65 milioni troviamo giocatori come Lautaro, Skriniar, Barella e Bastoni che hanno avuto una crescita esponenziale con Conte. Il prezzo di Hakimi si aggira intorno ai 50 milioni, a seguire De Vrij con 40 milioni. Brozovic acquistato per 8 milioni ora ne vale 35, a seguire Eriksen con 25, Perisic con 10 milioni e Handanovic con 5.

