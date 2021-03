Accadde Oggi – 3 marzo 1998, Ronaldo vendica l’Inter dalla sconfitta in finale di Coppa UEFA contro lo Schalke

Inutile sperare – a cavallo tra il 1996 e il 1998 – di vedere più di uno o due gol, nelle sfide tra Inter e Schalke 04: la finale di Coppa UEFA 1996-1997, per dire, finì 1-0 per lo Schalke all’andata e 1-0 per l’Inter al ritorno, e furono necessari i rigori per determinare la vincitrice (vinsero i tedeschi). Stesso destino ai quarti di finale dell’edizione successiva della competizione (stavolta il trofeo l’avrebbe sollevato l’Inter), quando tedeschi e nerazzurri si sarebbero reincontrati e le gare si sarebbero concluse sui risultati di 1-0 per l’Inter all’andata e 1-1 al ritorno: in quest’ultima occasione si trattò anche di una rivincita dopo la finale persa dell’anno prima, ed è esattamente 23 anni fa che la prima parte di questa rivincita veniva portata a compimento.

Il 3 marzo 1998, infatti, è il giorno dell’andata dei quarti di finale di quell’edizione della Coppa UEFA, la 1997-1998, quella che l’Inter avrebbe vinto eliminando lo Schalke proprio in quel turno. Primo tempo spettacolare, ripresa più compassata. Contesa risolta – come detto – dall’Inter per una rete a zero: la rete è quella al sedicesimo minuto da parte di Ronaldo, capace di battere un Lehmann più volte decisivo, prima e dopo quel gol, nel tenere a galla la propria squadra, incapace – lei sì – di ripetere le gesta dell’anno precedente, e di domare l’Inter, che vincerà il trofeo.

