L’Inter sfida la bestia nera Parma: l’incubo Gervinho sarà assente

Domani ore 20:45 andrà in scena un match molto importante per l’Inter per consolidare il primo posto in classifica. Contro il Parma i nerazzurri dovranno confermare i netti miglioramenti visti nell’ultimo periodo e per questo l’allenatore nerazzurro Antonio Conte schiererà la formazione migliore. Di fronte c’è il Parma, una squadra che negli ultimi anni si è sempre dimostrata ostica da affrontare.

Come riporta Tuttosport, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, amico di Conte, è uno di quelli che lo sa mettere in difficoltà per la capacità di saper leggere prima le mosse. L’ultimo precedente tra le due squadre è datato 31 ottobre, quando a San Siro finì 2-2 con Fabio Liverani nella panchina del Parma. Nei precedenti, sotto la guida di Conte, l’Inter ha vinto solo una volta contro i crociati, nella partita del 28 giugno scorso al Tardini, in rimonta con gol di De Vrij e Bastoni. In tutti i precedenti i nerazzurri sono andati sempre in svantaggio.

L’impatto devastante a tutte queste partite lo ha dato Gervinho, come certificano i 4 gol in 3 partite contro l’Inter, in cui è stato imprendibile per la difesa nerazzurra. Il fatto che questa volta l’ivoriano non ci sarà, può essere un motivo di sollievo per la squadra di Conte.

