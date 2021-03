TS – Inter, Sensi è pienamente recuperato. Tutti negativi nell’ultimo giro di tamponi

Nonostante si ritrovi tutta la rosa pienamente a disposizione, Antonio Conte non sembra affatto intenzionato a puntare sul turnover, scegliendo piuttosto quei calciatori che nelle ultime settimane gli hanno offerto le migliori garanzie. La buona notizia della sessione di ieri per l’Inter, infatti, è che l’intera squadra – compreso anche lo staff tecnico – è risultata negativa all’ultimo giro di tamponi, anche se ne verranno effettuati degli altri nelle ore precedenti alla sfida del Tardini di domani sera contro il Parma.

Ma non finisce qui, perché Conte ha ricevuto segnali positivi anche da Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter ha smaltito l’infortunio muscolare che aveva accusato alla vigilia del derby contro il Milan e nell’allenamento di ieri ha lavorato per il secondo giorno consecutivo insieme ai propri compagni per tutta la seduta. L’ex calciatore del Sassuolo e pienamente recuperato e dovrebbe finire con ogni probabilità già in panchina nell’infrasettimanale di domani sera.

