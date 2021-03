GdS – Le probabili formazioni di Parma-Inter: Sanchez scalpita e sorpassa Lautaro, ma niente turnover per Conte

Dovranno attendere ancora un giorno i tifosi nerazzurri per assistere al match della 25esima giornata tra Parma e Inter che andrà in scena come posticipo di questo turno infrasettimanale al Tardini. Idee piuttosto chiare per Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di fare turnover in vista del match con l’Atalanta della prossima giornata, ma che anzi rischia ancora una volta i tanti diffidati tra le fila nerazzurre come Barella, Brozovic, Bastoni e Lukaku.

Rispetto all’undici visto la scorsa domenica a San Siro contro il Genoa, tornerà sicuramente dal primo minuto Achraf Hakimi dopo aver scontato la squalifica, mentre è apertissimo il ballottaggio in avanti tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez con il cileno leggermente favorito. Le probabili formazioni di Parma-Inter secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila. All. D’Aversa

