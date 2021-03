CdS – Inter, il fondo saudita Pif vicino all’accordo con Suning: tutti i dettagli

Uno dei più grandi fondi sovrani al mondo con un patrimonio da 347 miliardi di dollari sarebbe ad un passo dall’acquisto delle quote di maggioranza dell’Inter. Si tratta di Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, con sede principale nella capitale Rihad, fondato con lo scopo di investire per conto del governo. Come spiegato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, a gestire le operazioni del gruppo c’è Yassir al Rumayyan, che già si occupa di trasporto aereo, petrolio, gas e intrattenimento.

Secondo le ultime, quest’ultimo fondo avrebbe rilanciato un’offerta molto più convincente agli occhi di Suning rispetto ai 750 milioni di euro che aveva proposto Bc Partners. Il fondo inglese, che ieri ha parlato per bocca del manager Stathopoulos, ha confermato l’interesse a voler investire nel calcio pur senza sbilanciarsi sul tema Inter. Va ricordato infine che solo poche ore fa Il Sole 24 Ore aveva invece quotato soprattutto la candidatura di Fortress a seguito di una prima offerta preliminare già recapitata dalle parti di Nanchino.

