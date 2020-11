Croazia, il CT Dalic spiega: “Gestirò Perisic e Brozovic come tutti gli altri. Non voglio sfavorire nessuno”

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Svezia-Croazia, gara di Nations League in programma domani alle ore 20.45, il commissario tecnico croato Zlatko Dalic ha spiegato le scelte tattiche riferite alla gara contro la Turchia. In particolare, si è soffermato anche sui due nerazzurri convocati dalla selezione, ovvero Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic.

“Ho risparmiato chi ha giocato più partite qui e con il club. Brozovic gioca senza sosta, quindi è stato fuori. Ho inserito Perisic mezz’ora perché domenica è stato in campo solo 16 minuti. Ho gestito le forze in modo che tutti fossero ugualmente gravati. Volevo dar riposo a coloro che ne avevano più bisogno”, ha spiegato Dalic. Ora c’è grande attesa per scoprire chi scenderà in campo invece contro la Svezia.

