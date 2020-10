Champions League – L’Inter sul cammino del Real Madrid, in Spagna temono i nerazzurri

Sarà un gruppo sicuramente molto compatto quello che vedrà l’Inter giocarsi la qualificazione con tutte le proprie forza contro Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach. Spagnoli a parte – in quanto favoriti su tutti per il passaggio del turno da primi nel gruppo B – sicuramente gli altri due avversari sono sulla carta molto più alla portata della formazione nerazzurra ed è per questo motivo che rispetto agli anni precedenti saranno più alte le possibilità di un accesso alle fasi finali di Champions League.

Dando una spulciata all’estero, però, è anche interessante vedere anche le principali reazioni da parte della stampa spagnola di fronte al sorteggio che ha messo l’Inter sulla strada del Real Madrid. Nella prima pagina di questa mattina di Marca, infatti, in riferimento al gruppo della formazione allenata da Zidane si parla di possibili trappole. Soprattutto la squadra di Conte viene definita come la rivale più temibile all’interno del girone, per via della presenza di calciatori come Lukaku, Lautaro e Hakimi. Difatti, secondo il quotidiano spagnolo, l’Inter era per distacco la squadra da evitare tra i club presenti in terza fascia.

