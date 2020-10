GdS – Inter, Dalbert e Nainggolan liberano spazio per Marcos Alonso. Ma il Chelsea non fa sconti

Potrebbe chiudersi in bellezza il calciomercato dell’Inter con le ultimissime manovre sia in entrata che in uscita. Oltre alla cessione che sembra imminente legata a Radja Nainggolan – in chiusura verso il Cagliari nella giornata odierna sulla base di 10 milioni di euro più il cartellino di Ladinetti – il club nerazzurro sta soprattutto per definire a tutti gli effetti l’addio in prestito di Dalbert al Rennes.

L’esterno brasiliano, rientrato ad Appiano Gentile dopo un’annata giocata a Firenze, tornerà infatti in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato sui 12 milioni di euro. Come scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sono attese quest’oggi le visite mediche prima della firma e dell’annuncio ufficiale del club francese. Ceduti questi due calciatori, vi sarà dunque lo spazio all’interno della rosa in ottica Lista Serie A per provare un ultimissimo assalto a Marcos Alonso.

Un primo tentativo è già stato fatto con il Chelsea da parte di Ausilio e Marotta, prontamente respinto del club inglese che non ha intenzione di aprire al prestito. Ma guai a dare per sfumata l’operazione, visto che fino a lunedì c’è tempo per completare l’eventuale acquisto e che lo stesso calciatore – che a Londra percepisce 5 milioni di euro netti di ingaggio – sta spingendo per la soluzione nerazzurra dove ritroverebbe in panchina l’amato Antonio Conte.

