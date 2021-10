D’Ambrosio cuore d’oro: dopo il goal va a cercare Dumfries

Bel gesto del numero 33

L'Inter passa in vantaggio a Empoli grazie alla rete del solito decisivo D'Ambrosio: quando vede l'azzurro toscano e la partita pesa il terzino sa sempre come essere decisivo. A fare specie però non è tanto la rete, qualcosa a cui ha abituato i tifosi nerazzurri, ma l'esultanza successiva.