Empoli-Inter (0-2), dominio nerazzurro contro i toscani: Calendario e classifica aggiornati

In rete D'Ambrosio e Dimarco

L'Inter di Simone Inzaghi, questa sera in tribuna dopo il rosso rimediato contro la Juventus, supera l'ostico scoglio Empoli senza eccessive difficoltà. Dopo i primi minuti di affanno, i nerazzurri dominano in lungo e in largo e i 2 goal di scarto vanno anche stretti. L'Inter quindi tiene la scia del Milan, in attesa della partita del Napoli di domani. Intanto altri 3 punti guadagnati sulla Juventus, sconfitta dal Sassuolo. Di seguito calendario e classifica di Serie A aggiornati