Cagliari-Inter, D’Ambrosio (DAZN): “Siamo un gruppo unito, remiamo tutti dalla stessa parte”

Danilo D’Ambrosio ha dimostrato più di una volta di essere una delle armi segrete dell’Inter, letale e concreto anche sotto porta. Come oggi, quando ha completato la rimonta dopo soli 73 secondi dall’ingresso in campo, siglando la rete del 2 a 1. Il difensore nel post gara ha parlato ai microfoni di DAZN.

D’Ambrosio ha dichiarato: “Sono molto felice di aver segnato e contribuito a indirizzare sulla strada giusta una partita che era complicata. Oggi era fondamentale vincere. Abbiamo creato moltissime occasioni ma la palla non voleva entrare e non siamo riusciti ad andare in vantaggio, anzi, abbiamo subito l’1 a 0. Siamo stati bravi a reagire bene e vincere. Giocare ogni tre giorni per così tanti mesi non aiuta ad essere brillanti al 100%, sia di gambe che di testa. Soprattutto quando fallisci il tuo primo obbiettivo stagionale puoi avere un contraccolpo non indifferente, puoi compromettere le cose”.

“Scudetto? Non è che non lo diciamo per scaramanzia o altro, semplicemente perché il domino della Juventus negli ultimi anni è stato palese. Noi però siamo l’Inter e come ha anche detto il mister dobbiamo essere pronti a lottare sempre fino alla fine. C’è un evidente processo di crescita che dura da mesi e aver fallito gli ottavi di Champions League ci ha lasciato tanta delusione e amarezza. Ma se fossimo stati un gruppo disunito e che non teneva alla maglia, oggi non avremmo mai vinto. Questa è la prova che remiamo tutti dalla stessa parte”.

D’Ambrosio ha poi concluso: “Sento di giocare in una squadra forte e attrezzata, con un allenatore e una società preparati. Sicuramente non siamo i migliori, perché è il campo che lascia i verdetti e questi si vedono solo alla fine della stagione. Se alla fine saremo i primi in classifica vorrà dire che avremo meritato e dimostrato di essere i migliori”.

