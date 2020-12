Paganin su Eriksen: “A me oggi è piaciuto, ma se si adatta o meno lo deve dire Conte”

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, ha parlato della prestazione nerazzurra e del caso Eriksen ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24.

Paganin ha dichiarato: “A me Eriksen oggi è piaciuto, anche perché ha giocato da mezzala, che non è il suo ruolo, e negli ultimi mesi non ha praticamente mai giocato. A sprazzi ha fatto vedere di essere ancora un giocatore capace di fare cose importanti, ma non spetta a me dire se possa essere adatto all’Inter o meno. Deve dirlo Conte se rientra nel progetto o no“.

“Secondo me lo schema adottato dall’Inter nel finale di gara può essere una variante tattica importante sin dal primo minuto, però con D’Ambrosio titolare al posto di Darmian. Poi con la difesa a 4 e 3 centrocampisti secondo me Conte avrebbe più varianti e potrebbe aumentare le rotazioni”.

