Squalifica D’Ambrosio, ricorso accolto a metà: COMUNICATO UFFICIALE

Più una sconfitta che una vittoria. Questo il bilancio del ricorso fatto dall’Inter riguardo alla squalifica inflitta a D’Ambrosio nel match con la Juventus. Il difensore era stato espulso nel finale del Derby d’Italia: 2 giornate e 5000 euro di multa quanto deciso dal Giudice Sportivo. I nerazzurri hanno fatto reclamo, ma hanno ottenuto solo in parte quanto sperato: è stata rimossa la sanzione economica, ma non la squalifica di due partite al giocatore. Mentre in Viale della Liberazione speravano di ottenere almeno uno sconto a una sola giornata.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega:

“Nell’udienza fissata il 3 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 219/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore D’Ambrosio Danilo avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara, ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 inflitte al calciatore D’Ambrosio Danilo, in relazione alla gara Internazionale/Juventus del 19.03.2023; udito l’Avv. Angelo Capellini per la reclamante; sentito l’Arbitro;

ha pronunciato il seguente:

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC”.