Inter-Juve sembra non finire mai. Dal triplice fischio sono passate ormai quasi 40 ore, ma le discussioni sul derby d’Italia continuano. L’ultimo argomento a tenere acceso il dibattito infinito riguarda le sanzioni rifilate ai due calciatori espulsi nel finale di partita, lo juventino Paredes e l’interista D’Ambrosio, squalificati rispettivamente per una e due giornate. Oltre ad essere stati puniti entrambi con una multa: il nerazzurro di 5 mila euro, il bianconero di 10 mila.

Ecco le due squalifiche motivate dalla Lega tramite un comunicato ufficiale:

D’AMBROSIO – “Comportamento non regolamentare in campo e condotta gravemente antisportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina”.

PAREDES – “Comportamento non regolamentare in campo e per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina“.

INTER – Infine, è stata rifilata una sanzione monetaria anche alla società nerazzurra: una multa di 8 mila euro per “avere i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno“.

Insomma, in un modo o nell’altro, Inter-Juve non finisce mai.