Un giallo in casa nerazzurra. Come fatto notare per primo dall’account Twitter @MarkSuning, in questi giorni – per la prima volta da quando la famiglia cinese è al comando dell’Inter – sul sito ufficiale di Suning stanno sparendo i prodotti del merchandising interista, che fino a poco fa erano regolarmente acquistabili. Ora però, all’improvviso, è scomparso praticamente tutto. O meglio, in realtà sono rimasti solamente due giubbotti (non ufficiali). Che questo sia un indizio per una (imminente?) cessione del club? O è semplicemente una “strategia di marketing”? Il mistero si infittisce.

L’opinione di Passione Inter La cessione di Suning, a queste condizioni, appare ormai abbastanza scontata. I continui finanziamenti richiesti e i mercati a basso costo con una media di un big ceduto ogni estate non sono più sostenibili. Chissà se questo episodio ha qualche nesso con un’ipotetica vendita del club, ma quello che ci auguriamo è la situazione si risolva, in un senso o nell’altro: o Suning vende o torna a spendere. Per il bene dell’Inter.