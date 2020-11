Danimarca, due positivi in ritiro: nove giocatori in quarantena, Eriksen negativo

All’interno del ritiro della Danimarca sono stati riscontrati due positivi al Covid-19: come riportato da una nota della Federcalcio danese, si tratta del centrocampista dell’Hoffenheim Robert Skov e di un terapista della squadra. Christian Eriksen, invece, è risultato negativo, mentre il CT Kasper Hjulmand, il suo vice Morten Wieghorst e 9 giocatori sono stati messi in quarantena precauzionale.

Il medico della Nazionale danese Morten Boesen ha commentato così la vicenda: “Abbiamo seguito i protocolli e le regole Uefa per i test Covid-19, come fatto nelle precedenti partite internazionali. La nostra valutazione è che l’infezione non si sia verificata qui in campo; avendola trovata subito, ora possiamo gestire meglio la situazione. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi e ora saremo nuovamente testati. Dopo il dialogo con le autorità sanitarie, abbiamo deciso in maniera precauzionale di isolare le persone che sono state potenzialmente a stretto contatto con i due infetti”.

In particolare, i nove giocatori messi in quarantena sono: Martin Braithwaite, Frederik Ronnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz e Jesper Hansen.

